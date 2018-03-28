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«Известия»: более 2 трлн рублей безнадежных долгов россиян списали в 2017 году
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«Известия»: более 2 трлн рублей безнадежных долгов россиян списали в 2017 году 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян в 2017 году, что на 16% больше, чем годом ранее. Об этом пишет в среду газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Как отмечает издание, рост списаний безнадежных задолженностей связан с увеличением кредитования населения и падением реальных доходов граждан.
Большую часть дел закрывают из-за невозможности взыскания долга. «Исполнительные производства стали чаще закрывать в случаях, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, — цитирует газета слова партнера юридического бюро „Падва и Эпштейн“ Антона Бабенко. — Также окончание дел происходит при признании должника банкротом».
Кроме того, по словам газеты, одной из причин роста объема списаний безнадежных долгов является низкая эффективность работы приставов: из-за большой нагрузки не удается тратить много времени на каждое дело и проще закрывать их массово.
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