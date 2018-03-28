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В России снимут серию мультфильмов по отечественной литературной классике
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В России снимут серию мультфильмов по отечественной литературной классике 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом во вторник сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова на круглом столе в Госдуме, пишет ТАСС.
Любимова рассказала, что проект уже почти готов, назвав его «одним из важных поручений для нас и для Минобрнауки». Он связан с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для всех возрастов школьников.
Она также подчеркнула, что представленный Минобрнауки список весьма интересный, он сегментирован по классам (с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый). Анимация в экранизации также должна отличаться. Все зависит от возраста аудитории.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в Красноярске пройдет большой фестиваль мультфильмов.
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