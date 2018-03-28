В России снимут серию мультфильмов по отечественной литературной классике

Любимова рассказала, что проект уже почти готов, назвав его «одним из важных поручений для нас и для Минобрнауки ». Он связан с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для всех возрастов школьников.

Она также подчеркнула, что представленный Минобрнауки список весьма интересный, он сегментирован по классам (с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый). Анимация в экранизации также должна отличаться. Все зависит от возраста аудитории.