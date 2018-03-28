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Главу Ачинского района оштрафовали за нарушение закона о госзакупках
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Главу Ачинского района оштрафовали за нарушение закона о госзакупках 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает Запад24.ру, за нарушение ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Евегний Розанчугов был оштрафован на 5 тыс. рублей. Глава района подал в суд иск об отмене постановления и прекращении производства по делу. Как было указано в заявлении Розанчугова, нарушение сроков опубликования графика размещения заказов (а именно это и стало причиной штрафа) вызвано объективными причинами.
Однако в суд, как пишет издание, Евгений Розанчугов не явился, ходатайство о переносе судебного заседания не представил, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Наложение административного штрафа на главу района суд счел правомерным.
По данным Запад24.ру, ранее Евгений Розанчугов уже был оштрафован за нарушение трудового законодательства.
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