Главу Ачинского района оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

Как сообщает Запад24.ру, за нарушение ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Евегний Розанчугов был оштрафован на 5 тыс. рублей. Глава района подал в суд иск об отмене постановления и прекращении производства по делу. Как было указано в заявлении Розанчугова, нарушение сроков опубликования графика размещения заказов (а именно это и стало причиной штрафа) вызвано объективными причинами.

Однако в суд, как пишет издание, Евгений Розанчугов не явился, ходатайство о переносе судебного заседания не представил, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Наложение административного штрафа на главу района суд счел правомерным.

По данным Запад24.ру, ранее Евгений Розанчугов уже был оштрафован за нарушение трудового законодательства.