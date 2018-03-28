В Омской области семи компаниям запретили ремонтировать многоэтажки

Накануне, 27 марта, омский Минстрой обновил реестр добросовестных подрядных организаций, имеющих право участвовать в электронных торгах на проведение капитального ремонта многоэтажек. В список включены ещё 12 компаний. Данные фирмы соответствуют требованиям фонда капремонта, таким как отсутствие задолженности по налогам и сборам, обеспеченность кадрами и техникой.

Всего, как следует из протокола заседания комиссии по проведению предварительного отбора, заявки подали 19 организаций. Однако семь отбор не смогли пройти.

Напомним, что в 2018 году, согласно планам регионального фонда капремонта, будут отремонтированы более тысячи городских многоэтажек.