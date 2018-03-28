Академпарк стал региональным оператором Сколково

Сегодня, чтобы построить крупный бизнес, у которого будет будущее, нельзя работать в отдельно взятой стране. Необходимо конкурировать на мировом рынке. Выйти на международный уровень новосибирцам поможет сотрудничество со Сколково.

«Необходимо вписаться в федеральный статус для того, чтобы инновационный бизнес, который развивается в Академгородке и в Новосибирске , чувствовал себя частью мирового процесса. Нам кажется, что эта инфраструктура должна выступать как единая», — говорит генеральный директор Академпарка Владимир Никонов

Академпарк и Сколково и раньше работали по схожим направлениям. Сегодня это общемировой тренд: IT, биомедицина, агротехнологии. Больше 40 компаний, которые изначально образовались в Новосибирске, сейчас — резиденты федерального фонда. Но этого недостаточно. Потому два крупнейших научных центра решили объединить ресурсы.

«Сегодня около 50 компаний — резиденты Сколково. Мы видим большой потенциал и надеемся, что как минимум на столько же компаний больше будут сотрудничать. С другой стороны, ориентируемся на качественные характеристики. То есть, на количество выручки, инвестиций, которые компании привлекут, и на число объектов интеллектуальной собственности, которые они сгенерируют», — говорит вице-президент фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин

Интерес взаимный. По мнению властей, это будет мощный толчок для развития инноваций, сибирской науки и бизнеса в частности.

Андрей Травников. «Это дает возможности для развития как резидентов Академпрака, так и резидентов Сколково. Это более плотный оперативный обмен информацией, имиджевая составляющая, возможность использования огромного потенциала и компетенций», — сказал врио губернатора Новосибирской области

Сегодня со Сколково сотрудничают уже больше 20 компаний — резидентов Академпарка. Шанс присоединиться к инновационному центру мирового уровня есть и у начинающих предпринимателей. Например, финалистов бизнес-ускорителя «А:СТАРТ». Тем более, разработки очень актуальные.

Например, Роман Букатин представляет идею, как выращивать овощи в суровых климатических условиях.

«Это будут полностью закрытые теплицы, как термос. Туда не заходит человек, все само происходит. Автоматика контролирует процесс, поливает вовремя. Приходит SMS, когда созревает урожай. Человек только срывает овощи и кушает», — рассказал участник бизнес-ускорителя Роман Букатин.

В Академпарке участники представляют свои проекты, в течение двух недель работают над ними вместе с экспертами. Лучшие получили приглашение в бизнес-инкубатор Академпрака на три года.