Ещё
Фэйковые новости — не криминал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фэйковые новости — не криминал 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев в ходе доклада о работе за 2017 год ответил на вопросы депутатов Законодательного Собрания, сообщает PRIMPRESS.
В частности, депутат Алексей Козицкий интересовался, как наказывается «распространители фэйковых новостей, которые в некоторых случаях, как сейчас в Кемерово, дестабилизируют ситуацию в регионах?»
Как отметил Афанасьев, «если речь идет о клевете, то иски рассматриваются в гражданском порядке. Уголовной ответственности подлежит вмешательство в частную жизнь, незаконные действия с персональными данными».
Primpress: последние новости
СМИ назвали имя нового премьера вместо Медведева Первый заместитель Генерального прокурора РФ поручил организовать проверки в торговых центрах России Во Владивостоке задержали серийного похитителя парфюмерии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным487
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля165
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации79
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»43
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение