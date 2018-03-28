Фэйковые новости — не криминал

В частности, депутат Алексей Козицкий интересовался, как наказывается «распространители фэйковых новостей, которые в некоторых случаях, как сейчас в Кемерово , дестабилизируют ситуацию в регионах?»

Как отметил Афанасьев, «если речь идет о клевете, то иски рассматриваются в гражданском порядке. Уголовной ответственности подлежит вмешательство в частную жизнь, незаконные действия с персональными данными».