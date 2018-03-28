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Украинский министр назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом»
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Украинский министр назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В международной медицинской практике отсутствует диагноз «вегетососудистая дистония». Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", — заявила глава ведомства.
По мнению Супрун, вегетососудистая дистония — это не диагноз, а синдром. Такой термин, по ее словам, используют, когда у пациента наблюдаются различные симптомы — от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры.
Ранее Супрун предложила заменить «советский пережиток» — флюорографию — на анкетирование. В качестве замены министр предложила ввести «систематический скрининг среди групп высокого риска».
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