Украинский министр назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом»

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . В международной медицинской практике отсутствует диагноз «вегетососудистая дистония». Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", — заявила глава ведомства.

По мнению Супрун, вегетососудистая дистония — это не диагноз, а синдром. Такой термин, по ее словам, используют, когда у пациента наблюдаются различные симптомы — от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры.

Ранее Супрун предложила заменить «советский пережиток» — флюорографию — на анкетирование. В качестве замены министр предложила ввести «систематический скрининг среди групп высокого риска».