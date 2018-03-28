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Посольство России увидело нацистскую пропаганду в заявлении Госдепа
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посольство России увидело нацистскую пропаганду в заявлении Госдепа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В посольстве России в США сочли, что сравнение России и «чудища из морских глубин» похоже на методы нацистской пропаганды. Об этом дипмиссия написала в твиттере.
Данное сравнение провела официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт во время брифинга. Когда ее спросили, представляет ли Россия угрозу грядущим выборам США, несмотря на высылку 60 дипломатов из страны, она отметила, что «у России длинные руки, у России много щупалец… это чудище из морских глубин».
"Сегодня мы увидели «Grosse antibolschewistische Schau» ("Великое антибольшевистское шоу", название агитационного плаката времен нацистской Германии — "Газета.Ru") в исполнении Государственного департамента", — отреагировали на это сравнение в твиттере посольства.
Также в посте прикреплен соответствующий нацистский плакат.
Ранее в посольстве России в США предложили проголосовать в Twitter, какое генконсульство США закрыть в России. В голосовании победил Петербург.
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