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В башкирском селе женщина нашла в снегу гранату
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В башкирском селе женщина нашла в снегу гранату 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
ОМОН Росгвардии выехал в село Архангельское, где местная жительница нашла по дороге в гости гранату.
Женщина шла по тропинке и обнаружила в снегу предмет, напоминающий снаряд. Не задумываясь, что находка может быть опасной, она подобрала предмет, положила в сумку и отправилась к друзьям. В гостях она решила показать хозяину дома находку, а тот вдруг начал паниковать и звонить в полицию.
— Для обследования предмета была вызвана саперная группа ОМОНа Росгвардии. Они приехали и осмотрели гранату, выяснив, что она является учебной. Боеприпас забрали и сдали в полицию для дальнейшего разбирательства, — сообщили в Росгвардии по Башкирии.
Стражи порядка напомнили, что подозрительные предметы нельзя перемещать. По возможности нужно выяснить, кто мог оставить эту вещь, но держаться на расстоянии от опасного предмета. После обнаружения на место нужно вызвать спецслужбы и дождаться их прибытия, все это время нельзя подпускать к «находке» других людей.
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