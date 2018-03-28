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На площади Лунинцев погасли светофоры
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На площади Лунинцев погасли светофоры 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 28 марта на площади Лунинцев в Железнодорожном районе Новосибирска отключились светофоры: восстановить их работу специалисты планируют до 12:00.
Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс. Картах около 9 часов утра.
«Это плановое отключение по замене аварийного участка кабеля. Все службы уведомлены — областная ГИБДД, городская, ГУБО, мэрия и министерство транспорта», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, добавив, что закончить работу на перекрёстке специалисты планируют к 12:00.
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