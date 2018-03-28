На площади Лунинцев погасли светофоры

Утром 28 марта на площади Лунинцев в Железнодорожном районе Новосибирска отключились светофоры: восстановить их работу специалисты планируют до 12:00.

Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс. Картах около 9 часов утра.