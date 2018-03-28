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Полиция: следы отравившего Скрипалей вещества найдены в ряде мест
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полиция: следы отравившего Скрипалей вещества найдены в ряде мест 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Следы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были обнаружены в нескольких местах в Солсбери, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда.
"Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, но в более низкой концентрации, чем у них (Скрипалей) дома", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты завершают работу в этих местах и затем передадут их в ведение полиции Уилтшира.
Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.
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