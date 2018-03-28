Лондон заявил о безоговорочной вине Москвы?

Россия виновна в покушении на Скрипаля без каких-либо оговорок — по крайней мере, так решили в Лондоне. В распоряжении прессы оказалась презентация, которую британский МИД составил для западных союзников, чтобы убедить их присоединиться к выдворению российских дипломатов. Подробности приводит «Коммерсантъ».

Публично Лондон называл Москву причастной к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери с формулировкой «с высокой долей вероятности». В презентации же, по данным издания, Россию перевели в категорию «виновных без малейшего сомнения». Одновременно на ВВС вышло интервью гендиректора Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО Ахмета Узюмджю . Вот что он рассказал в беседе со старшим международным корреспондентом Британской вещательной корпорации Лиз Дюсет:

Ахмет Узюмджю: Сам инцидент очень серьезный. Использование нервно-паралитических веществ — довольно редкое событие, и, по сообщениям, это в четыре раза более мощное нервно-паралитическое вещество, чем все известные ранее. Так что все серьезно. Британия провела свое расследование и обратилась к нам за техническим содействием согласно конвенции. Наши эксперты были направлены в Британию, получили образец вещества и доставили его в Гаагу . Образец разделили на несколько частей и направили их в наши сертифицированные лаборатории. Мы ожидаем, что результаты появятся в течение двух-трех недель, и мы поделимся ими с Британией.

Лиз Дюсет: Что покажут эти результаты? Какое именно нервно-паралитическое вещество использовалось? И, может быть, кто именно мог его применить таким образом?

Ахмет Узюмджю: Природа нашего исследования будет чисто техническая. Задача — определить что использовалось, какое это было нервно-паралитическое вещество, его структуру. Но мы не будем называть ответственных — это совершенно не входит в наш мандат.

Лиз Дюсет: Россия утверждает, что Британия не соблюла Конвенцию ОЗХО, не предоставив Москве больше времени — две недели — для ответа на обвинения. Кто прав?

Ахмет Узюмджю: На самом деле, Статья 8 дает сторонам право обращаться к Секретариату за техническим содействием, что и было сделано. Есть и другие статьи конвенции, которые дают сторонам право обращаться к другим странам за консультациями — как напрямую, так и через Секретариат. На это и ссылается Россия — на Статью 9, на основе которой Британия могла провести консультации. Однако Британия решила применить Статью 8, напрямую обратившись за техническим содействием к ОЗХО.

Лиз Дюсет: То есть Британия была вправе так сделать?

Ахмет Узюмджю: Да. Статья 9 — это тоже право, но не обязанность.