Лондон заявил о безоговорочной вине Москвы? 

Россия виновна в покушении на Скрипаля без каких-либо оговорок — по крайней мере, так решили в Лондоне. В распоряжении прессы оказалась презентация, которую британский МИД составил для западных союзников, чтобы убедить их присоединиться к выдворению российских дипломатов. Подробности приводит «Коммерсантъ».
Публично Лондон называл Москву причастной к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери с формулировкой «с высокой долей вероятности». В презентации же, по данным издания, Россию перевели в категорию «виновных без малейшего сомнения». Одновременно на ВВС вышло интервью гендиректора Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю. Вот что он рассказал в беседе со старшим международным корреспондентом Британской вещательной корпорации Лиз Дюсет:
Ахмет Узюмджю: Сам инцидент очень серьезный. Использование нервно-паралитических веществ — довольно редкое событие, и, по сообщениям, это в четыре раза более мощное нервно-паралитическое вещество, чем все известные ранее. Так что все серьезно. Британия провела свое расследование и обратилась к нам за техническим содействием согласно конвенции. Наши эксперты были направлены в Британию, получили образец вещества и доставили его в Гаагу. Образец разделили на несколько частей и направили их в наши сертифицированные лаборатории. Мы ожидаем, что результаты появятся в течение двух-трех недель, и мы поделимся ими с Британией.
Лиз Дюсет: Что покажут эти результаты? Какое именно нервно-паралитическое вещество использовалось? И, может быть, кто именно мог его применить таким образом?
Ахмет Узюмджю: Природа нашего исследования будет чисто техническая. Задача — определить что использовалось, какое это было нервно-паралитическое вещество, его структуру. Но мы не будем называть ответственных — это совершенно не входит в наш мандат.
Лиз Дюсет: Россия утверждает, что Британия не соблюла Конвенцию ОЗХО, не предоставив Москве больше времени — две недели — для ответа на обвинения. Кто прав?
Ахмет Узюмджю: На самом деле, Статья 8 дает сторонам право обращаться к Секретариату за техническим содействием, что и было сделано. Есть и другие статьи конвенции, которые дают сторонам право обращаться к другим странам за консультациями — как напрямую, так и через Секретариат. На это и ссылается Россия — на Статью 9, на основе которой Британия могла провести консультации. Однако Британия решила применить Статью 8, напрямую обратившись за техническим содействием к ОЗХО.
Лиз Дюсет: То есть Британия была вправе так сделать?
Ахмет Узюмджю: Да. Статья 9 — это тоже право, но не обязанность.
Москва на момент публикации материала не комментировала новые высказывания главы ОЗХО. Тем временем санкции в отношении российских дипломатических работников продолжаются — теперь к акции присоединилась НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников российской миссии при альянсе и отказе в аккредитации еще троим. Таким образом, штат российской миссии сокращается с 30 до 20 человек. «Этим шагом мы ясно даем России понять, что ее неприемлемое и опасное поведение будет иметь цену и последствия. И это — ответ на отсутствие конструктивного ответа со стороны России на то, что произошло в Солсбери», — приводит ВВС слова Столтенберга. При этом чиновник заверил, что НАТО остается открытой для контактов с Россией. Ранее о высылке десятков российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери объявили более 20 стран.