В Красноярском экономическом форуме примут участие более пяти тысяч человек 

Деловая программа КЭФ рассчитана на три дня и предусматривает проведение не менее 70 дискуссионных площадок.
В форуме, как ожидается, примут участие вице-премьеры правительства РФ Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, руководители федеральных министерств, главы регионов России, представители деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и институтов развития. По традиции откроет КЭФ молодежная площадка.
К подписанию на форуме готовятся порядка 50 соглашений между Красноярским краем, регионами РФ, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами.
Фото: sibnovosti.ru