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В Красноярском экономическом форуме примут участие более пяти тысяч человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Красноярском экономическом форуме примут участие более пяти тысяч человек 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Деловая программа КЭФ рассчитана на три дня и предусматривает проведение не менее 70 дискуссионных площадок.
В форуме, как ожидается, примут участие вице-премьеры правительства РФ Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, руководители федеральных министерств, главы регионов России, представители деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и институтов развития. По традиции откроет КЭФ молодежная площадка.
К подписанию на форуме готовятся порядка 50 соглашений между Красноярским краем, регионами РФ, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами.
Фото: sibnovosti.ru
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