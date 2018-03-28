5 тысяч участников заявились на Красноярский экономический форум

Около 5 тысяч участников посетят в этом году Красноярский экономический форум. Уже зарегистрировались делегации из 14 зарубежных стран и 40 регионов России . О том, что будет в программе форума, рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин

Деловая повестка КЭФ предусматривает свыше 70 дискуссионных площадок. Традиционно форум открывает молодежная площадка на тему «Креативные индустрии: бизнес нового формата», её участники обсудят, как можно качественно менять бизнес-среду и жизнь в целом.

В ходе открытых дискуссий будет обсуждение задач развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным президентом в послании Федеральному Собранию.

Отдельного внимания заслуживает направление «Сибирь». Так, через все мероприятия красной нитью пройдет тема формирования макрорегиона «Енисейская Сибирь», 13 апреля, состоится роуд-шоу, где будут представлены её приоритетные инвестиционные проекты.

В заключительный день КЭФ будут рассматриваться региональные проблемы и задачи. Эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет.