Контроль всегда. Специалисты «РЭС» отслеживают потребление электроэнергии

В попытке получить «сомнительную» экономию недобросовестные потребители электроэнергии, проживающие в индивидуальных жилых домах, используют целый арсенал средств: от вмешательства в работу приборов учета до монтажа скрытой проводки и самовольного подключения к электрическим сетям. Особенно часто такие нарушения фиксируются в период отопительного сезона.

Вместо использования центрального или газового отопления предприимчивые граждане обогревают жилые и производственные помещения немалой площади при помощи одного электричества. При этом учитывается и, соответственно, оплачивается далеко не весь объем потребления. В итоге, энерговоры наживаются, потому что несут «копеечные» затраты за многотысячное потребление, ведь за отопление целого дома они платят суммы, сопоставимые с расходом электроэнергии обычной двухкомнатной квартиры. А в это время их добросовестные соседи страдают от скачков напряжения и некорректной работы бытовой техники, потому что электрические сети не рассчитаны на нагрузку, которую создают нарушители.

Специалисты АО «РЭС» имеют обширный опыт, знают практически все существующие способы хищений электроэнергии и поэтому довольно легко определяют факты незаконного потребления. В Обществе внедрено и успешно работает специальное программное обеспечение для анализа и выявления «проблемных» участков электрических сетей. При проведении систематических рейдов для фиксации нарушений применяется новейшее оборудование, используются различные поисковые алгоритмы и измерительные приборы.

Например, один из рабочих процессов по определению недобросовестных потребителей сводится к следующему:

изначально производятся замеры тока на вводах в ночное время, когда у потребителя отключена основная нагрузка, при этом потребитель даже не подозревает, что проводится проверка; затем специалистами соответствующего подразделения проводится сравнительный анализ данных о расходе электрической энергии, предоставляемых абонентом при оплате в ОАО «Новосибирскэнергосбыт», и фактического расхода по результатам контрольных измерений; при получении значительной разницы в сравнительном анализе данных принимается решение о тщательном осмотре прибора учета и подключения энергопринимающих устройств абонента, а в некоторых случаях — об установке приборов учета на границе балансовой принадлежности.

В ходе проведения таких проверок, зачастую, и выявляются факты хищения электроэнергии. Так, например, в городе Бердске за период отопительного сезона с октября 2017 по март 2018 года выявлено 137 нарушителей среди физических и юридических лиц. Указанные случаи зафиксированы специалистами Бердского РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» в микрорайоне Южный, а также на улицах Отрадная, Кутузова и некоторых других.

Подобные процедуры по выявлению незаконного потребления электроэнергии проводятся по всем группам и объектам потребителей, будь то производственное помещение у юридического лица или жилой дом у физического лица. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности!

АО «РЭС» напоминает, что помимо принудительного отключения недобросовестным потребителям грозит административный штраф и даже уголовная ответственность.

АО «РЭС» призывает сознательных граждан сообщить об известных фактах самовольного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях по телефону 8 (383) 289-41-00 или на сайт www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении».