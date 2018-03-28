«Ъ»: заказанные через интернет товары из Китая предлагают проверять на границе

Издание уточняет, что, согласно предложению АКИТ, если в ходе проверки у детских товаров не окажется сертификата безопасности, такую посылку следует вернуть отправителю.

В настоящее время почти все товары для детей подлежат в России обязательной сертификации, но к продукции, поступающей из-за рубежа в рамках трансграничной торговли такие требования не предъявляются.