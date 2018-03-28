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Проверка системы сигнализации о ЧС пройдет во Владивостоке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Проверка системы сигнализации о ЧС пройдет во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 29 марта, во Владивостоке с 11 до 12 часов пройдет комплексная проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
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