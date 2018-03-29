Участились случаи выхода тюленей на берег Балтийского моря

На побережье Балтийского моря вновь стали замечать тюленей. Зачем они выходят на берег, объяснили в нацпарке «Куршская коса».

«Это случается обычно в марте, когда у тюленей наступает сезон размножения. Детеныши рождаются не под водой, а на суше, поэтому перед родами тюленям необходимо выбраться или на берег, или на льдину. В отличие от кольчатой нерпы, которая размножается только на льду, серый тюлень может рожать детенышей на островах и песчаных косах. На Куршской косе такое бывало уже не раз», — говорят специалисты.

Людям же рекомендуют не тревожить тюленей, оказавшихся на берегу. Гладить и пытаться столкнуть в воду тем более. А вот отгонять от беззащитных тюленят собак стоит — не раз они погибали от их острых зубов.