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Оппозиция Черногории призвала правительство не высылать российских дипломатов
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Оппозиция Черногории призвала правительство не высылать российских дипломатов 

ТАСС 2 часа назад
БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Оппозиционный «Демократический фронт» (ДФ) Черногории призвал правительство отказаться от высылки российских дипломатов. С таким призывом к властям от имени всей партии обратился депутат ДФ Йован Вучурович.
"Призываю правительство хотя бы раз для разнообразия попытаться сохранить честь и достоинство страны и отказаться от высылки российских дипломатов. Нам ясно, что в этот момент верхушка разрывается, поскольку как слуги НАТО они едва ли ждут, чтобы принять такое позорное решение, а, с другой стороны, размышляют о президентских выборах, отдавая себе отчет, что будет крайне непопулярным решением снова показать откровенную ненависть к России", — сказал Вучурович.
"Будет позором для премьера Душко Марковича приказать выслать российских дипломатов, когда известно, что его предки, как и большинства граждан Черногории, были друзьями России. Известно, чем для нас является эта великая страна. Об этом лучше всего свидетельствуют слова короля Николы, который говорил, что, если бы не было России, не было бы и Черногории, а все мы носили бы фески", — заявил депутат, добавив, что «потомки, очевидно, не достойны своих предков».
Ранее кабинет министров Черногории высказался в поддержку Великобритании в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. Премьер Маркович, отвечая во вторник на вопрос журналистов, присоединится ли Подгорица к высылке российских дипломатов, ответил, что кабмин определится в этом вопросе в ближайшие дни.
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