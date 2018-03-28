Кандидат в президенты Черногории осудил высылку российского дипломата

БЕЛГРАД, 28 мар — РИА Новости . Кандидат в президенты Черногории Марко Милачич назвал решение МИД страны о высылке российского дипломата и отказе в деятельности почетному консулу России в связи с «делом Скрипаля» самоубийственными и людоедскими шагами в угоду НАТО

Кабмин Черногории сообщил в среду, что принял решение о высылке одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля» и отзыве согласия на деятельность в республике почетного консула России в Будве Боро Джукича . Проправительственные СМИ, в первую очередь издание Pobjeda, ранее обвинили Джукича в участии в создании оппозиционной партии «Настоящая Черногория», которая выступает за сотрудничество с Россией и Сербией и которую возглавляет кандидат в президенты Марко Милачича.

"Когда речь идет о внешнеполитическом мотиве, то единственное логическое объяснение — глобальная антироссийская истерия, при которой из 20 стран, от США через Европу до Австралии , высылают свыше сотни российских дипломатов. И Черногория сейчас в невиданном духе подчиненности и сервильности, демонстрируя еще раз, что мы «банановое государство» без позвоночника, решает следовать антироссийской политике на глобальном уровне", — заявил Милачич на пресс-конференции, которая транслировалась в СМИ и на его странице в Facebook.

Оппозиционный политик заявил, что как кандидат на пост главы государства не принимает «войну против России и политику санкций, конфликта с братским российским народом и любым другим народом в мире».

"В СМИ Черногории всего несколько дней назад начались нападки на почетного консула России Боро Джукича за то, что он находится в контакте со мной, теперь произошло вот это. То есть причина — моя дружба с уважаемым человеком, семейным человеком, отцом шестерых детей, который должен быть примером всей Черногории. Лично мой друг и друг нашей партии, чья дружба со мной никак не связана с Россией, США, геополитикой, а связана селом наших предков — Брскутом", — подчеркнул кандидат в президенты республики.

Он напомнил о еще одном человеке из этого же села — главе МИД республики Срджане Дармановиче, «который сейчас выгоняет Джукича, и это позор». Милачич также указал, что почетный консул является гражданином Черногории и, по его данным, не получает зарплату в российском посольстве, что делает антироссийскую истерию еще хуже.

"Мы должны следовать политике ряда стран в Европе, которые не захотели повиноваться диктату НАТО. По-моему, десять государств ЕС не пожелали высылать российских дипломатов, и Черногория не смеет этого делать. Это самоубийственная политика, людоедская политика, которая ведет к прямому ущербу для Черногории и всех граждан этой страны, являются ли они сербами, черногорцами, бошняками (славянами-мусульманами — ред.) или албанцами или представителями других конфессий и национальностей", — отметил кандидат на пост главы государства.

Президентские выборы в Черногории состоятся 15 апреля.

Германия и Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия , а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля . МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.