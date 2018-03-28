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Черногория высылает российского дипломата и отзывает согласие на работу почетного консула
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Черногория высылает российского дипломата и отзывает согласие на работу почетного консула 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Черногории высылает одного российского дипломата, а также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина.
"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве Российской Федерации. персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации в Черногории", — говорится в заявлении.
Отмечается, что высылаемый дипломат должен будет покинуть страну в семидневный срок.
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