Черногория высылает российского дипломата и отзывает согласие на работу почетного консула 

БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Черногории высылает одного российского дипломата, а также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина.
"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве Российской Федерации. персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации в Черногории", — говорится в заявлении.
Отмечается, что высылаемый дипломат должен будет покинуть страну в семидневный срок.