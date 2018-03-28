Черногория высылает российского дипломата и отзывает согласие на работу почетного консула

БЕЛГРАД, 28 марта. / ТАСС /. Правительство Черногории высылает одного российского дипломата, а также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ . Об этом говорится в заявлении кабмина.

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве Российской Федерации. персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации в Черногории", — говорится в заявлении.

Отмечается, что высылаемый дипломат должен будет покинуть страну в семидневный срок.