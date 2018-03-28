«Не кризис, а норма». Политологи видят в председателе гордумы возможного мэра Иркутска

Внезапный уход

19 марта пресс-служба иркутской думы объявила о том, что председатель Ирина Ежова , возглавлявшая думу с апреля 2015 года, подала заявление об уходе с поста по собственному желанию. В тот же день группа из более чем 20 депутатов выдвинула на эту должность кандидатуру замруководителя фракции партии «Единая Россия» в гордуме Евгения Стекачева . Некоторых депутатов возмутило такое стремительное баллотирование еще до официального обсуждения заявления Ежовой на заседании думы. По этой причине в понедельник, 26 марта, графики депутатских комиссий были сбиты, а сами народные избранники начали спорить на тему обоснованности спешки с избранием нового думского главы. Некоторые депутаты сомневались, надо ли назначать уже на следующее заседание и обсуждение уже объявленной, но еще не состоявшейся отставки спикера Ирины Ежовой, и вопрос избрания нового председателя думы.

«По действующему регламенту, я основываюсь в том числе и на уставе думы, оба вопроса решить в один день не получится. До старта выборов нового главы постановление об освобождении от должности предыдущего председателя должно быть сначала принято и решение опубликовано официально. Только после можно решать вопрос избрания следующего думского главы, — напоминает в беседе с «ФедералПресс» доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин . — По поводу заявления Стекачева — и он имеет на это право, и другие депутаты. Юридически это вполне законно, но корректно ли? Я больше 20 лет назад написал устав, по нему мы жили, и все было хорошо в границах города Иркутска . У нас же непростой город, зачем спешить? Разве за деловую сторону беспокоятся депутаты? Так нет же. Нет таких вопросов, которые требуют назначения нового председателя 29 марта и не позже. Скорее, дело в том, что поспешность должна создать конкурентные преимущества одному из кандидатов, что, конечно же, искажает весь смысл процедуры».

При этом многие опрошенные эксперты согласились, что факт того, что некоторые кандидаты успели заручиться поддержкой коллег, вовсе не гарантирует, что их сторонники в итоге проголосуют за них. Особенно если голосование будет проходить не при помощи автоматизированной системы ГАС (она фиксирует, как именно проголосовал каждый, а также позволяет видеть соседям, на какую кнопку нажал голосующий), а действительно тайно. По мнению некоторых наблюдателей, часть депутатов гордумы вынуждена публично поддерживать определенных кандидатов, уже анонсировавших участие в гонке за пост спикера. Однако личные взгляды этих сторонников идут вразрез с их общественным образом и при возможности сделать действительно анонимный выбор они, скорее всего, проголосуют за оппонента своего товарища.

Фаворитов нет Помимо вышеупомянутого депутата Стекачева, в гонке за пост главы гордумы скорее всего примет участие Александр Ханхалаев , замечают политологи. Среди его преимуществ эксперты отмечают опыт — в 2013 году Ханхалаев уже избирался председателем думы Иркутска, а в 2014 году в очередной раз занял пост зампредседателя иркутской думы. Тем не менее, фаворитом эксперты его отнюдь не считают.

«Можно сказать, что фаворитов здесь нет. Победить может любой. Но скажу так, вероятнее всего победа будет за тем кандидатов, кому удастся договориться с «Единой Россией», от этой партии в гордуме 33 депутата. Другое дело, что партия власти и сама, судя по всему, не определилась пока с кандидатом — если так и останется, то все единороссы проголосуют разрозненно, в рамках более мелких групп влияния. То есть не по партийной линии», — замечает координатор иркутского отделения общественного движения «Голос», политолог, кандидат исторических наук Алексей Петров

Сам эксперт считает, что закулисная борьба депутатов, ставшая внезапно публичной, вовсе не говорит о кризисе в думе, а, скорее, наоборот.

«Иркутская дума до осени прошлого года была тихой и спокойной, такой умиротворенный орган представительской власти. По моему мнению, это не норма. Споры с исполнительной властью не должны быть под запретом, и вовсе не являются индикатором каких-то проблем в городе. Насколько я помню первые признаки того, что называют «кризисом» начались после возмущения некоторых депутатов тем, что городские чиновники им указывают, как именно следует голосовать по определенным вопросам. Вполне справедливо», — добавляет Петров.

По мнению опрошенных политологов, сейчас у думы Иркутска есть все шансы повысить уровень своего влияния на решение общегородских вопросов и хотя бы попытаться достичь того уровня авторитета, что был у нее во времена председательства Андрея Лабыгина (сейчас заместитель председателя Заксобрания Иркутской области , с 2005 по 2013 гг. председатель думы Иркутска).

Завтра покажет

Опрошенные эксперты не исключили, что желающих стать спикером гордумы окажется в итоге больше двух, однако фамилии возможных кандидатов называть не стали. Тем не менее, все отметили, что борьба за пост не будет мирной в силу важности поста.

«Надо понимать, что новый председатель городской думы — это вероятный кандидат в мэры Иркутска. Нам предстоит яркое зрелище. И это к лучшему — тем интереснее политическая жизнь в городе», — полагает Алексей Петров.

При этом ряд экспертов отметил, что в пылу политических баталий не нужно забывать об исходном значении гордумы и поста ее председателя.

«Депутаты должны исходить из интересов самого города, у них одна партия — все мы, жители Иркутска. Им следует помнить о компетенциях органов местного самоуправления: они утилитарны — снег убрать вовремя, сделать так, чтобы люди не горели в пожарах в торгово-развлекательных центрах, как в Кемерово . Это не политика, это вопросы жизни и комфорта горожан», — резюмирует профессор Шишкин.

Тем не менее, пресс-служба думы Иркутска сегодня косвенно подтвердила спешную смену думского главы, анонсировав в повестке 45-го заседания, которое состоится завтра, 29 марта, оба важных вопроса — освобождение Ирина Ежовой от должности и избрание нового председателя думы Иркутска шестого созыва.