Белый дом заявил о «большой победе» в переговорах с Сеулом о новом торговом соглашении

"Мы пришли к соглашению в принципе, и мы ожидаем, что в ближайшее время будут доработаны конкретные детали по этому вопросу", — сказала Сандерс журналистам.

В свою очередь представитель администрации США сообщил на брифинге, что переговоры велись все последние месяцы, поскольку прежнее соглашение было «ужасным».

АВТОМОБИЛИ

Среди главных аспектов соглашения чиновник назвал договоренности о сохранении пошлин на ввоз в США легких грузовых автомобилей класса «пикап». Сейчас пошлина составляет 25%. Предполагалось, что она будет обнулена к 2021 году.

"Была серьезная возможность, что мы уступим рынок производства пикапов другим странам. Теперь мы продлили (действие пошлин), и эта пошлина в 25% будет действовать до 2041 года… Это большая победа для производителей (легких) грузовиков и (американских) рабочих", — сказал представитель американской администрации.

По данным статистики, в 2017 году в США было продано более 11 миллионов легких грузовиков (траков), причем безусловными лидерами на рынке были американские компании (первые четыре места). В десятку самых продаваемых машин также вошли пять японских моделей, но ни одной южнокорейской.

По словам американского чиновника, в ходе переговоров также удалось добиться двукратного увеличения лимита на экспорт американских автомобилей в Южную Корею — до 50 тысяч автомобилей в год на одного производителя. Одновременно удалось снять некоторые административные процедуры, в частности необходимость прохождения автомобилями экологических тестов в Южной Корее, что также приводило к удорожанию машин. Власти азиатской страны согласились привести свои стандарты в соответствие с американскими.

МЕТАЛЛЫ

Говоря о пошлинах на алюминий и сталь, представитель Белого дома сообщил, что на алюминий импортная пошлина для Южной Кореи будет составлять, как и планировалось, 10%, поскольку «договориться не удалось».

В отношении поставок стали на американский рынок к Южной Корее будет применяться «жесткая квота» в 70% от среднегодового объема поставок стали в 2015-2017 годах. «Это приведет к значительному сокращению южнокорейского экспорта стали в США — на 30% по объему и стоимости», — констатировал чиновник.

Австралии, Бразилии, Канады, США, обосновав это соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины Мексики , Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.