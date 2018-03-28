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Великобритания призвала Запад обновить концепцию сдерживания
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Великобритания призвала Запад обновить концепцию сдерживания 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом из данных интервью, проведенного в дни переговоров в Пентагоне, сообщает ТАСС.
Мессенджер заявил, что в настоящий момент необходимо «продумать, что мы подразумеваем под сдерживанием в современную эпоху». Он отметил, что принцип сдерживания не менялся со времен холодно войны.
«Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают потенциальные выгоды», — пояснил он.
Кроме того, британский военачальник убежден, что «в эпоху, когда есть стабильная „серая зона“ (действий того или иного) государства, мы должны быть готовыми реагировать и действовать», что нужно быть способным «использовать современные технологии».
Как писал «ФедералПресс» ранее, Матвиенко увидела беспрецедентное давление Запада на Россию перед выборами.
Фото: pixabay.com
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