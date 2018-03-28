Фестиваль вишневых деревьев в Пекине 

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В парке Юйюаньтань сегодня открылся Фестиваль вишневых деревьев. На площадке — 3000 тысячи цветущих вишневых деревьев. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун