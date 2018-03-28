«Жучки» из розетки и браунинг мятежников: в музее ФСБ в Уфе показали, что отнимают у преступников

В этом году самая секретная служба республики празднует грандиозный юбилей — ФСБ Башкирии исполнилось 100 лет!

Принято считать, что на стражу покоя уфимцев чекисты встали 17 марта 1918 года — именно в этот день власти подписали документы о формировании службы. Но бороться с бандитами и диверсантами, разгулявшимися в республике после Гражданской войны, сотрудники начали, конечно же, гораздо раньше. Вскоре спецслужбы расширили зону контроля — в годы Великой Отечественной ликвидировали немецких шпионов и активно внедрялись в стан врага, а после ее окончания стали бороться еще и с коррупцией и терроризмом.

Сколько преступлений предотвратили уфимские безопасники — не перечесть! Уфимские события даже дважды легли в основу передачи Леонида Каневского «Следствие вели…». Историю деятельности ФСБ в Уфе можно увидеть в музее спецслужбы. Его экспонаты собирали более 30 лет. Увы, доступ горожан к мемориалу горожанам запрещен.

Корреспондент Ufa1 пробрался в историко-демонстрационный зал Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, подержал в руках оружие банды «Черный орел», узнал о секретных спецоперациях, которые сумели провести безопасники, и бандитах, которых обезвредили.

1. Браунинг повстанцев

Главный зал музея называют Красным. Во-первых, он исполнен в алом цвете, а во-вторых, многие экспонаты — времен революции 1917 года. Например, оружие, изъятое у кулацкого восстания «Черный орел», которое вспыхнуло в Мензелинском уезде республики, а затем через Белебеевский и Бирский уезды поползло к Уфе.

В феврале 1920 года зачинщики восстания объявили мобилизацию и стали подстрекать мужчин уничтожить во всех деревнях коммунистов . В ход шли угрозы, дескать, ослушаетесь — будем считать коммунистами и вас. Бандиты громили продовольственные отряды, нападали на сельских активистов, а в Старокалмашевской волости (ныне Чекмагушевский район) убили 59 человек.

— К мятежникам внедрились чекисты, среди них — отважная Анна Злобина, — рассказали хранители реликвий. — У каждого сотрудника был псевдоним, легенда внедрения. Благодаря их мастерству к марту бандитов схватили, а восстание подавили.

2. Личный Маузер и легендарная кожанка

Первым председателем ЧК в Уфе был Петр Зенцов. У него в Красном зале — отдельный стенд: с портретом, личным маузером и легендарной кожанкой, очень, кстати, жесткой на ощупь.

— Примерно так выглядел в те времена типичный чекист, — рассказали в музее.

Прах Зенцова захоронен в парке имени Ивана Якутова

В Красном зале музея служивые принимают присягу, получают оружие и награждения. Здесь же провожают в последний путь погибших при исполнении служебного долга.

Кожанка Зенцова очень жесткая на ощупь

3. Забытые царские деньги

Появление следующего экспоната связано с курьезным случаем.

— Деньги и марки царских времен нашли, когда в 2014 году разбирали дела в служебном архиве. Как они туда попали — неизвестно, — рассказали хранители сокровищ. — Наверное, опер убрал вещдоки и забыл о них.

Реликвии решили оставить, теперь они красуются в музее.

Казначейские билеты царской эпохи передали музею

4. Рабочий пулемет

Этот пулемет времен гражданской войны до последнего был рабочим, но никто об этом даже не догадывался. Все обнаружилось во время проверки. За хранение боевого оружия музей чуть не наказали, а пулемет велели немедленно сломать.

Теперь экспонат совершенно безопасен

5. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман…»

Этот патефон побывал в боях Великой Отечественной — поднимал боевой дух солдат между боями. А теперь он хранится в Синем зале музея.

— Патефон до сих пор работает, его в дар принес уфимец. Кстати, горожане приносят нам экспонаты довольно часто, к сожалению, не все представляют ценность, — признаются в музее. — Один из наших сотрудников-ветеранов рассказывал, что взял с собой на фронт гармошку, играл в перерывах между боями, и это действительно поднимало настроение и придавало сил.

На патефоне — пластинка с песней «Вечер на рейде» композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина

6. Мечта коллекционера

Этот кортик чекист-пограничник Давлет Мухамедьяров отобрал в апреле 1945 года у немецкого офицера в Вене

— Как-то у нас в гостях был известный коллекционер. Как он смотрел на этот кортик! Сказал, что это очень ценный экземпляр, — похвалились хранители раритета.

Собирателя раритета, покусившегося на кортик, оставили с носом

7. Спасительный билет

Пробитый осколком снаряда комсомольский билет в августе 1942 года спас жизнь чекисту Кашафу Самигуллину. Российские войска тогда форсировали реку Вазуза на Калининском фронте.

— Бумага затормозила движение осколка, и он не задел сердце. Кашаф и ныне живет и здравствует, ему в этом году исполнится 95 лет, — рассказали хранители экспозиции.

Среди уфимских чекистов были и такие, которые, как Штирлиц, внедрялись в стан врага. Но многие материалы до сих пор не рассекречены, их следует хранить в тайне 75 лет — то есть до 2020 года.

Кашаф и ныне живет и здравствует, ему в этом году исполнится 95 лет 8. «Коммунистический интернационал»

В годы войны в Уфе действовал штаб Коминтерна — международной антифашистской организации «Коммунистический интернационал», где велась подготовка агентов для заброски в тыл противника.

Коминтреновцы, съезжавшиеся со всего мира, жили в гостинице «Башкирия», радио вещало с Главпочты, а его станция располагалась на высоком берегу Уфимки — на месте нынешнего ЖК «Планета».

— Учились они в школе Коминтерна в Кушнаренково. Туда же направили Маркуса Вольфа, который в 1958–1986 годах руководил внешней разведкой ГДР, — рассказали в музее ФСБ. — Их безопасность и быт обеспечивали уфимские чекисты.

Руководителя ГДРовских разведчиков вырастили в Кушнаренково

9. Лампа-актриса

Рабочий стол сотрудника НКВД 1940-х годов и та самая лампа, которой в кино так любят светить в глаза преступникам. На самом деле она не такая и яркая: подозреваемые раскалывались не из-за ее слепящего света, а благодаря мастерству сотрудников ФСБ.

На самом деле светильник не такой уж и яркий

10. Захват самолета

Белый зал музея посвятили современности. Это только кажется, что коррупционеры и террористы активизировались лишь в наши дни. На самом деле сотрудникам ФСБ хватало работы во все времена.

В 1986 году шестеро срочников решили захватить в уфимском аэропорту самолет и сбежать за границу. Для убедительности они украли в своей части пулемет, автомат, снайперскую винтовку, 300 патронов и удрали через окно. На улице Ленина со всем этим арсеналом они прыгнули в такси и погнали в аэропорт. По пути бандиты расстреляли двоих полицейских, которые гнались за ними на патрульном автомобиле. Уже в аэропорту они захватили самолет с 76 пассажирами на борту, двух убили, пятерых ранили. Они удерживали заложников 14 часов и требовали вылета за границу.

— Приехала группа спецназовцев «Альфа» во главе с Геннадием Зайцевым, и бандитов обезвредили. За эту операцию он получил «Героя России», — рассказали в музее.

Позже Зайцев написал мемуары, посвятив их всем погибшим при исполнении служебного долга, один экземпляр книги он подарил уфимскому музею ФСБ.

Мужественные бортпроводницы Елена Жуковская (слева) и Сусанна Жабинец помогали обезвредить головорезов

11. Взрывоопасный приемник

В ноябре 1967 года в Уфимском нефтяном институте прогремел взрыв: в руках у вахтера на куски разлетелся приемник. Один человек погиб, другому оторвало руку. Через полгода специальная оперативная группа, которая вела дело, поймала преступника. Выяснилось, что таким варварским способом житель Кемеровской области решил отомстить своим сослуживцам, с которыми трудился на шахте, и задумал убить их племянницу — студентку вечернего отделения УАИ. Он приехал в Уфу, купил приемник, затолкал в него украденный на шахте патрон с детонаторами и вместе с фотографией девушки принес в институт. Вахтеру он сказал, что приехал по поручению брата студентки и исчез, велев передать подарок как можно скорее. На свою беду, вахтер поручение не исполнил.

— Дело вел наш опер, ветеран войны. Это ЧП легло в основу одной из передач Каневского, — рассказали в музее ФСБ.

Все, что осталось от приемника после взрыва

12. «Жучки» в розетку и самопальная взрывчатка

Вот такие «жучки» для прослушки телефонных разговоров в 1997 году потихоньку паял и продавал желающим 27-летний уфимец. Чтобы противозаконные штучки не бросались в глаза, он запрятывал их в бытовые приборы, например, в тройники для розеток.

Его взяли во время сбыта очередной партии «жучков». На допросе уфимец признался, что, кроме всего прочего, делает на продажу и радиоуправляемые взрывные устройства. Эксперты признали парня душевнобольным и направили на принудительное лечение.

Умельца, паявшего опасные штучки, признали невменяемым и отправили на лечение

13. 40 миллиардов страхователей

В августе 2009 года в ФСБ обратился программист и заявил, что его завербовали для ограбления территориального фонда медстраха. По его словам, трое мужчин раздобыли ключи, сертификаты и пароли от счетов фонда и намеревались умыкнуть у страхователей 40 миллиардов рублей, а его попросили установить на ноутбук специальную программу для перевода денег.

Оперативники взяли подозреваемых в разработку, установили за ними скрытую слежку, и вскоре информацию законопослушного уфимца подтвердили.

В конце сентября во время оперативного эксперимента всю троицу задержали.

Благодаря расторопности оперативников деньги уфимских страхователей остались целы

14. Ориентир по солнцу

Со времен чеченских кампаний 1990-х годов в Башкирии завелись террористы. Ликвидировать последователей учений, запрещенных на территории России , также входит в обязанности ФСБ. Историю одной такой успешной оперативной разработки решили увековечить в музее.

Летом 2008 года в Салавате появилась информация о готовящемся террористическом акте. К счастью, его удалось предотвратить — 25 августа руководителя террористической ячейки и его подельника задержали, отдали в руки правосудия. На суде установили, что мужчины вовлекали местных мусульман в Уйгуро-Булгарский джамаат, вывозили в Афганистан и обучали собирать мины. Сами же руководители ячейки стали готовить нападение на пост ГИБДД и салаватский водозабор: приобрели пистолет с глушителем, автомат Калашникова, боеприпасы, взрывчатку и взрывное устройство и спрятали все это в местном лесу. А чтобы обнаружить закладку, расписали членам ячейки подробную инструкцию, как ориентироваться в чаще по солнцу.

— Завербованные — такие прилежные ученики, все конспектируют! Наверняка в школе так не учились, — возмущаются в музее.

Как уверены эксперты, занимающиеся ликвидацией террористов, местное население вербуют, действуя на подсознание.

Вряд ли террористы так же прилежно вели тетрадки в школе

15. Экскаватор с зельем

Разрабатывать наркокартели — тоже задача ФСБ.

Крупнейшую партию зелья на территории Башкирии взяли в 2005 году. Таджикскую группировку пасли три года: банда занималась контрабандой чистейшего афганского героина в Россию и Европу. Наркодилеры придумали оригинальный способ поставки: дурман заложили в ковш огромного карьерного бульдозера и заваривали, чтобы невозможно было открыть, а технику везли на территорию РФ якобы для ремонта.

В момент задержания у банды изъяли 255 килограммов героина, 66 килограммов опия-сырца и 8 килограммов гашиша. Под суд отправили 25 членов банды. Чтобы уничтожить все зелье, пришлось арендовать мартеновскую печь