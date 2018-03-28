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Посольство: студентов предупреждали об антибританских настроениях в России
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Посольство: студентов предупреждали об антибританских настроениях в России 

RT на русском 42 минуты назад
Некоторых студентов из Великобритании, которые планировали поехать в Россию, предупреждали о «возможности антибританских настроений». Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. «Мы были поставлены в известность, что в свете антироссийской кампании, развязанной британским правительством, некоторых британских студентов, планирующих поехать в Россию, предупреждали о „возможности антибританских настроений и запугивания, связанного с их гражданством“, — приводит заявление посольства РИА Новости.
В диппредставительстве отметили, что отношение россиян к британскому народу остаётся позитивным и радушным, несмотря на политические трения и разногласия, причиной для которых послужили недружественные действия властей Британии.
»В России рады британцам — туристам, тем, кто приезжает в рамках культурных обменов, и, конечно, гостям чемпионата мира по футболу. Приезжайте и почувствуйте разницу между тем, как Россию изображают в Великобритании, и тем, какая она в реальности», — добавили в посольстве.
Ранее в дипучреждении сообщали, что налаживание связей между гражданами России и Британии будет продолжено.
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