Два учителя начальной школы в одном отдаленном горном районе провинции Шэньси

Пинли, 27 марта / Синьхуа / — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай / вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.

Пинли, 27 марта /Синьхуа/ — 53-летний Е Шипин продолжает работать в начальной школе «Жэньцзяя» уезда Пинли /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ вместе со своей женой Ли Чжаоцюн несмотря на то, что сейчас здесь обучается всего 15 ребятишек!

Школа расположена в отдаленном горном районе, в 30 км от административного центра уезда, и многие местные жители уже давно переехали со своими детьми в другие районы.