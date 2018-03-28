Новые законы: амнистия капиталов, защита от опасных приборов и повышение НДФЛ

Весна уже вовсю вступила в свои законные права, а вместе с ней и начали действовать новые законы и постановления. По этому случаю PRIMPRESS собрал все важные нововведения этой весны, которые может быть и не несут в себе глобальных изменений, но знать их должен каждый.

Амнистия капиталов

С 1 марта в России продолжится процесс по амнистии капиталов, который продлится до 28 февраля 2019 года. Все желающие могут подать в налоговую инспекцию декларацию с информацией об имуществе и счетах в зарубежных банках. Согласно этому постановлению, обладатели средств неясного происхождения, добровольно их задекларировавшие, не будут подвергнуты уголовному преследованию.

Задекларировать счета можно в любой налоговой инспекции или в центральном аппарате ФНС России.

О загранпаспортах

Для тех граждан, кто захочет подать заявление не по месту прописки, а по месту пребывания, с 2 марта срок выдачи будет сокращено с четырех месяцев до трех. Отетим, что в случае подачи заявления о выдаче загранпаспорта по месту жительства срок оформления паспорта не превышает одного месяца со дня обращения.

Новый техрегламент о защите от опасных приборов

С 1 марта согласно решению совета Евразийской экономической комиссии новые ограничения коснутся приборов, в которых содержится свинец, ртуть, кадмий и прочих опасных веществ в компьютерах, холодильниках, мобильных телефонах, стиральных машинах, пылесосах, утюгах и других бытовых электроприборах. До 1 марта 2020 года допускаются производство и выпуск в обращение изделий электротехники и радиоэлектроники без документов об оценке соответствия требованиям этого техрегламента. А потом опасные приборы окажутся вне закона.

Еще одна страна отменила безвизовый режим для россиян

С 15 марта граждане России больше не смогут въезжать в Македонию без визы. Облегченный режим распространяется только на короткие поездки сроком не более 90 дней в течение шести месяцев. Если в планах более продолжительное посещение страны, то визу придется оформлять в посольстве Македонии в Москве . Срок рассмотрения заявления — от одного до трех дней.

Новые правила во время аварийной остановки

С 18 марта каждый автолюбитель теперь должен иметь в своем багажнике светоотражающий жилет. Во время вынужденной остановки за пределами города, поселка или другого населенного пункта водитель обязан надеть такой жилет. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 12.12.2017 г. №1524. Но наказания за выход из машины без жилета не предусмотрены. Водитель будет наказан лишь в том случаи, если во время аварийной остановки по его вине произойдет ДТП и в этот момент на нем не будет одежды со светоотражающими элементами.

Вывоз культурных ценностей

С 30 марта все физические лица при наличии специального разрешения Минкульта смогут вывозить для личного пользования культурные ценности в упрощенном порядке. Индивидуальным предпринимателям и организациям для вывоза культурных ценностей нужно будет получать лицензию Министерства промышленности и торговли РФ , но заявление о выдаче такой лицензии должно быть сначала согласовано с Министерством культуры.

30 госуслуг по одному заявлению

С 30 марта в МФЦ можно будет получить три десятка услуг по одному заявлению. К примеру, оформляя документы на новорожденного, достаточно будет написать один комплексный запрос на предоставление сразу нескольких услуг, чтобы получить свидетельство о рождении, материнский капитал, пособия, прописать ребенка в квартире. Кроме того, в МФЦ можно будет рассчитаться за предоставленные госуслуги, а также совершить другие платежи. «Дачную амнистию» продлили

Государство решило продлить возможность оформления в собственность дач по упрощенной схеме. Напомним, благодаря «дачной амнистии» зарегистрировать права собственности на жилой дом можно без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Амнистия продлится до 1 марта 2020 года.

Повышение НДФЛ

Подоходный налог в России могут поднять до 15%. Этот вопрос обсуждался правительством на одном из первых заседаний после президентских выборов. Принять закон планируют уже в апреле, однако решение о повышении НДФЛ будет принимать глава государства.

По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, повышение налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета.