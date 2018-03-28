Житель ЛНР нашел на улице полкило тротила и боеприпасы

Житель города Брянка, который расположен в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как говорится в сообщении ЦВО (Центр взаимодействия с общественностью) МВД ЛНР, в понедельник 26 марта, житель города Брянка добровольно сдал в местное отделение полиции 500 грамм тротила, которые были им найдены на одной из улиц города.

По данным ведомства, кроме тротила мужчиной были найдены четыре гранаты, свыше 200 патронов, дымовые шашки и один контейнер, в котором содержалась активная танковая бронь. Эти «находки» мужчина также сдал в полицию.

В МВД ЛНР отметили, что в начале марта в республике стартовал месячник добровольной сдачи оружия. И только за одни сутки гражданами было сдано более 800 единиц боеприпасов и оружия.

В ведомстве сообщили, что согласно законодательству ЛНР, добровольная сдача оружия и боеприпасов, которые незаконно находятся у граждан, освобождает их от ответственности за хранение. В противном случае нарушителям закона грозит наказание до четырех лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что женщина нашла гранату и склад боеприпасов на Ставропольском кладбище.