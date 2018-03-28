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На ВИЗе охранник на стройке обгорел, спасая из бытовки генератор и теплопушку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На ВИЗе охранник на стройке обгорел, спасая из бытовки генератор и теплопушку 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью на ВИЗе начался пожар в бытовке на стройке по адресу: Танкистов, 22. В результате пострадал охранник, который прилег отдохнуть в этой бытовке, предварительно затопив печь. Мужчина мог просто выбежать из горящего помещения, но решил спасти вверенное ему имущество и из-за этого пострадал.
Как рассказал сам охранник, он затопил печь, лег отдохнуть, но вскоре почувствовал запах гари. Бытовка начала заполняться едким дымом. Мужчина сначала выбежал из помещения, но потом вспомнил, что внутри остался бензогенератор, теплопушка и канистра с бензином. Он решил спасать имущество и бросился внутрь горящего помещения. Он поплатился за свой героизм: сильно опалил лицо, его увезли на скорой в больницу. Однако в итоге генератор и теплопушка были спасены, а вот свои документы мужчина вытащить из огня не успел.
Пожарным удалось потушить бытовку за несколько минут.
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