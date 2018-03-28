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Во Владивостоке задержали серийного похитителя парфюмерии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во Владивостоке задержали серийного похитителя парфюмерии 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Администратор одного из магазинов по продаже косметики и парфюмерии в Первореченском районе сообщила в полицию о задержании подозреваемого в краже. По словам сотрудницы торговой точки, к ним пришел мужчина, который ранее похитил с витрины различную продукцию почти на пять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Его действия были зафиксированы камерами наблюдения, а сотрудники охраны запомнили воришку и задержали его после очередного визита в косметический магазин.
Мужчина не стал отрицать свою вину и сообщил, что планировал вновь совершить кражу. По словам задержанного, он не ожидал, что работники торговой точки запомнили его внешность.
По факту случившегося проводится проверка.
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