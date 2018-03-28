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«Пешеходы бегут через дорогу, прямо в руки гаишников. Переходы далеко. А морг близко?»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Пешеходы бегут через дорогу, прямо в руки гаишников. Переходы далеко. А морг близко?» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Накануне, 27 марта, в районе улицы Героев Тихоокеанцев в результате ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неустановленном месте. В среду, 28 марта, в том же районе дежурят инспекторы ГИБДД, сообщает PRIMPRESS.
В инстаграм-сообществе dpskontrol_125rus очевидцы сообщают, что ни вчерашняя трагедия, ни наличие сотрудников органов правопорядка не смущает «бегунов». Несмотря ни на что они продолжают перебегать дорогу в месте, которое для этого не предназначено. Как пишет автор публикации: «Пешеходы бегут через дорогу, прям в руки гаишников. Переходы далеко. А морг близко?»
Подписчики осуждают несознательных пешеходов за риск, которому они подвергают свою жизнь, но вместе с тем признают, что в этом районе не хватает надземного перехода, который помог бы сэкономить время перехода дороги пешеходам и нервы проезжающим в том районе водителям.
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