«Пешеходы бегут через дорогу, прямо в руки гаишников. Переходы далеко. А морг близко?»

Накануне, 27 марта, в районе улицы Героев Тихоокеанцев в результате ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неустановленном месте. В среду, 28 марта, в том же районе дежурят инспекторы ГИБДД , сообщает PRIMPRESS.

В инстаграм-сообществе dpskontrol_125rus очевидцы сообщают, что ни вчерашняя трагедия, ни наличие сотрудников органов правопорядка не смущает «бегунов». Несмотря ни на что они продолжают перебегать дорогу в месте, которое для этого не предназначено. Как пишет автор публикации: «Пешеходы бегут через дорогу, прям в руки гаишников. Переходы далеко. А морг близко?»

Подписчики осуждают несознательных пешеходов за риск, которому они подвергают свою жизнь, но вместе с тем признают, что в этом районе не хватает надземного перехода, который помог бы сэкономить время перехода дороги пешеходам и нервы проезжающим в том районе водителям.