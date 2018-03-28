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Госдеп сравнил Россию с морским чудищем и заработал славу поклонника Геббельса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдеп сравнил Россию с морским чудищем и заработал славу поклонника Геббельса 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Посольство России США уличило Госдепартамент в копировании методов нацистской пропаганды. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
27 марта официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что остаются опасения касательно возможного вмешательства Москвы в выборы в США, поскольку «у России длинные руки, у России много щупалец». Корреспондент агентства Associated Press переспросил, правильно ли он понял пассаж про конечности, и Науэрт повторила свое высказывание, добавив, что «Россия — чудовище из морских глубин».
Российское посольство оперативно отреагировало на это, разместив коллаж из заявления представителя Госдепа и антибольшевистским плакатом времен нацистской Германии 1930-х годов, на котором паук с черепом вместо головы и в шлеме красноармейца сидит за земном шаре. Картинка дополняется подписью «Сегодня мы стали свидетелями „Большого антибольшевистского шоу“ в исполнении официального представителя госдепартамента».
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