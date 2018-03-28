Любимая летчица Сталина разбилась в 31 год, успев стать легендой при жизни

27 марта исполнилось 106 лет со дня рождения женщины, открывшей прекрасной половине Страны Советов путь в небо. Майор Марина Раскова была иконой красоты и стиля для тысяч советских девушек.

Журналисты, писатели и просто мемуаристы отмечали ее «необычную строгую красоту». Хотя красивы — пусть и по-разному — были все три первые героини Красной авиации: Марина Раскова, Валентина Гризодубова и Полина Осипенко . Раскова, родившаяся в 1912-м, была настоящей девушкой тридцатых годов.

Отчаянной коллективисткой, энтузиасткой. «В стране происходило огромное социалистическое строительство, — писала о 30-х годах сама Раскова в своей единственной книге „Записки штурмана“. — Вырастали новые заводы, шахты, электростанции. В строительство вовлекались массы народа, в том числе и женщины. Я видела, что для женщин нет никаких препятствий в любом деле…»

Чертежница Военно-воздушной академии им. Жуковского Марина Раскова выбрала небо. За легендарным перелетом женского экипажа на самолете АНТ-37 «Родина» в сентябре 1938 года, самым дальним беспосадочным, из Москвы на Дальний Восток, следила по радио вся страна. Рабочие, курсанты и колхозники вздрогнули, когда командир Гризодубова приняла решение из-за отсутствия топлива садиться в тайгу «на брюхо», без шасси, и приказала штурману Расковой прыгать с парашютом в лес. В кармане у Марины были всего две шоколадки, но спустя десять суток ее нашли живой и здоровой.

За этот перелет все три стали первыми в истории СССР женщинами — Героями Советского Союза. Дальше путь Расковой, получившей образование в Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного флота, лежал в Советскую армию.

Одновременно Марина Раскова, выделяемая Сталиным из числа летчиц, сделала карьеру в НКВД: она стала старшим лейтенантом НКВД (равно армейскому майору. — «ВМ»), кавалером знака «Отличник НКВД» и занималась оперативной работой. С началом войны Раскова осаждала Ставку Верховного предложениями о формировании женских авиационных полков.

Девушки шли тогда в армию потоком, не спрашивая, куда их пошлют, — надо было защищать Родину. Рулить истребителями, а тем более бомбардировщиками, тогда было физически тяжело. Но женщины не думали об этом — они были готовы даже сесть за рычаги тяжелых танков или артиллерийских тракторов.