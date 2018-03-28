Не в первый раз: вспоминаем самые страшные пожары в истории страны

25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия. Пожар в торгово‐развлекательном комплексе «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Большую часть погибших составляют дети, которые не смогли выбраться из залов кинотеатра, где их заперли представители билетного контроля. Но случай в Кемерово не первый. «360» вспомнил крупнейшие пожары из истории нашей страны.

«Хромая лошадь»

В 2009 году в настоящий ад превратился клуб «Хромая лошадь». Вечером 5 декабря, когда в заведении было битком посетителей, во время исполнения одного из номеров загорелась пиротехника, предназначенная для спецэффектов.

Пламя вспыхнуло моментально, перекинувшись на пластиковую облицовку и многочисленные элементы декора — мишуру и всевозможные интерьерные украшения. Расплавленные полимеры попадали на кожу, что усиливало травмы и затрудняло процесс тушения.

Размер списка погибших страшный — 156 человек. Еще несколько десятков посетителей получили инвалидность

из-за тяжелых ожогов.

Дом престарелых на Кубани

В марте 2007 года загорелся дом престарелых в кубанской станице Камышеватская. Всю ночь пожарные тушили кирпичное здание, где находились старики. Причиной распространения огня стала выброшенная сигарета и опять же — несоблюдение норм противопожарной безопасности.

После тщетных попыток потушить пламя работники дома престарелых спасались бегством, постояльцам помогали только немногие. В здании не нашлось средств защиты, не было сигнализации и системы оповещения. Погибли 62 человека, еще 30 отделались ожогами.

Пожар, который привлек к себе внимание общественности, произошел в московском общежитии для студентов РУДН 24 ноября 2003 года. После того как в одной из комнат на втором этаже произошло возгорание, соседи попытались локализировать возгорание самостоятельно, но не справились.

Когда студенты

все-таки

решили обратиться к спасателям, пылал уже весь фасад. Языки пламени поднимались выше и выше, а не сумевшие эвакуироваться жильцы вынуждены были прыгать из окон. Многие из них разбились насмерть от падения с большой высоты. 44 студента погибли. Ожоги получили 156. Уже как-будто

по-традиции, в здании были нарушены нормы пожарной безопасности.

10 февраля 1999 года загорелось здание УВД в Самаре.

Из-за деревянных материалов, которые использовались при строительстве, огонь моментально переходил из одной части здания в другую. Тушить его пытались больше суток.

Находящихся в здании людей не оповестили о катастрофе, поэтому эвакуацию начали производить слишком поздно. Жертвы умирали не столько от высокой температуры, сколько

из-за угарного газа. Ситуацию усугублял сильный ветер, который раздувал пламя. Оставшиеся на пятом этаже криминалисты разбивались, выпрыгивая из окон. 57 человек погибли, 336 числятся в списке пострадавших.

Пожар на железной дороге в Уфе

Страшнейший пожар был зафиксирован 4 июня 1989 года на участке железной дороги под Уфой, где столкнулись два пассажирских поезда. Авария стала причиной возгорания скопления газа, утечка которого произошла почти в километре от путей.

Взрыв был такой мощности, что моментом огонь распространился на площади 250 гектаров. От одной только взрывной волны моментом разрушились 37 вагонов и электровозы, которые оказались в самом эпицентре. 258 тел спасатели обнаружили на месте происшествия, еще 317 человек умерли, поступив в больницы. Около пятисот пострадавших получили травмы.

Гостиница «Россия»

Если снова вернуться к высоким постройкам, стоит непременно вспомнить московскую гостиницу «Россия». 25 февраля 1977 года вспыхнули верхние этажи северного корпуса. Жар распространялся с такой скоростью, что он в короткие сроки заблокировал выход более чем двум сотням гостей

VIP-зала

Спасатели не могли добраться до нужных этажей

из-за коротких раздвижных лестниц, длины которых не хватало. Тогда погибли 42 человека и еще около полусотни остались с ожогами, некоторые из них погибли, находясь в реанимации.

Фото: Panther / wikimedia

Стадион в Кирове

Один из самых старых в хронике — пожар на стадионе в Кирове, который произошел 25 мая 1968 года. Во время представления, где присутствовали более 10 000 зрителей, под одной из трибун взорвалась пиротехника. Столб огня поднялся на несколько метров. После того как пламя потушили, специалисты насчитали 39 жертв и назвали в числе получивших ранения еще 111 посетителей мероприятия.