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Посольство ответило на заявление Лондона об антибританских настроениях в РФ
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Посольство ответило на заявление Лондона об антибританских настроениях в РФ 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Россияне настроены в отношении британцев «позитивно и радушно», вопреки заявлениям британских официальных лиц, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.
"Мы были поставлены в известность, что в свете антироссийской кампании, развязанной британским правительством, некоторых британских студентов, планирующих поехать в РФ, предупреждали о «возможности антибританских настроений и запугивания, связанного с их гражданством». Посольство хотело бы ясно дать понять, что несмотря на политические трения и разногласия, причиной для которых послужили недружественные действия британского правительства, отношение россиян к британскому народу остается позитивным и радушным", — говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.
"В России рады британцам — туристам, тем, кто приезжает в рамках культурных обменов, и, конечно, гостям чемпионата мира по футболу. Приезжайте и почувствуйте разницу между тем, как Россию изображают в Великобритании, и тем, какая она в реальности", — отмечается в заявлении.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Британия выслала 23 российских дипломата, Россия ответила зеркальными мерами.
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