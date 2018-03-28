Посольство ответило на заявление Лондона об антибританских настроениях в РФ

"Мы были поставлены в известность, что в свете антироссийской кампании, развязанной британским правительством, некоторых британских студентов, планирующих поехать в РФ, предупреждали о «возможности антибританских настроений и запугивания, связанного с их гражданством». Посольство хотело бы ясно дать понять, что несмотря на политические трения и разногласия, причиной для которых послужили недружественные действия британского правительства, отношение россиян к британскому народу остается позитивным и радушным", — говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"В России рады британцам — туристам, тем, кто приезжает в рамках культурных обменов, и, конечно, гостям чемпионата мира по футболу. Приезжайте и почувствуйте разницу между тем, как Россию изображают в Великобритании , и тем, какая она в реальности", — отмечается в заявлении.