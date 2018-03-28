Словакия указала на эгоизм и лицемерие Лондона 

Спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко указал на эгоистичный подход Великобритании к отношениям со странами Евросоюза, которых Лондон призывает к солидарности по инциденту в Солсбери, однако сам отказывается сотрудничать по Brexit.
«Великобритания тоже не была с нами солидарна. (…) Она бросила нас в рамках Евросоюза», — передает ТАСС слова Данко со ссылкой на ТАСР.
Глава Национального совета указал на независимость политики Словакии.
«Сохраним свой здравый разум и свою собственную внешнюю политику. Мы самостоятельное государство», — подчеркнул Данко, особо отметив позицию Братиславы, решившей воздержаться от высылки российских дипломатов.
При этом он отметил, что ряд стран слепо поверили заявлениям Лондона по Солсбери, «не имея аргументов и доказательств того, что собственно произошло в Соединенном Королевстве».
Напомним, ранее госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств о причастности Москвы к отправлению британского шпиона Сергея Скрипаля.
Перед этим посол России Александр Яковенко обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества, а российский МИД обвинил Соединенное Королевство в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.