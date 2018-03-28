Словакия указала на эгоизм и лицемерие Лондона

Спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко указал на эгоистичный подход Великобритании к отношениям со странами Евросоюза , которых Лондон призывает к солидарности по инциденту в Солсбери, однако сам отказывается сотрудничать по Brexit.

«Великобритания тоже не была с нами солидарна. (…) Она бросила нас в рамках Евросоюза», — передает ТАСС слова Данко со ссылкой на ТАСР.

Глава Национального совета указал на независимость политики Словакии.

«Сохраним свой здравый разум и свою собственную внешнюю политику. Мы самостоятельное государство», — подчеркнул Данко, особо отметив позицию Братиславы , решившей воздержаться от высылки российских дипломатов.

При этом он отметил, что ряд стран слепо поверили заявлениям Лондона по Солсбери, «не имея аргументов и доказательств того, что собственно произошло в Соединенном Королевстве».