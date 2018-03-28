Ещё
Словакия указала на эгоизм и лицемерие Лондона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Словакия указала на эгоизм и лицемерие Лондона 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко указал на эгоистичный подход Великобритании к отношениям со странами Евросоюза, которых Лондон призывает к солидарности по инциденту в Солсбери, однако сам отказывается сотрудничать по Brexit.
«Великобритания тоже не была с нами солидарна. (…) Она бросила нас в рамках Евросоюза», — передает ТАСС слова Данко со ссылкой на ТАСР.
Глава Национального совета указал на независимость политики Словакии.
«Сохраним свой здравый разум и свою собственную внешнюю политику. Мы самостоятельное государство», — подчеркнул Данко, особо отметив позицию Братиславы, решившей воздержаться от высылки российских дипломатов.
При этом он отметил, что ряд стран слепо поверили заявлениям Лондона по Солсбери, «не имея аргументов и доказательств того, что собственно произошло в Соединенном Королевстве».
Напомним, ранее госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств о причастности Москвы к отправлению британского шпиона Сергея Скрипаля.
Перед этим посол России Александр Яковенко обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества, а российский МИД обвинил Соединенное Королевство в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тулеев едва не упал на заседании у Путина Шевченко призвал украинцев избить «эту скотину» – пранкера Вольнова Разве превосходные джентльмены могут солгать?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным350
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля47
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово450
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации48
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение