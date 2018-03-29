Ещё
ОСК задействует астраханскую верфь «Красные Баррикады» при строительстве двух химовозов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОСК задействует астраханскую верфь «Красные Баррикады» при строительстве двух химовозов 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает привлечь мощности одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов «Красные Баррикады», признанный банкротом, который должен войти в ОСК, к строительству двух химовозов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.
"Выбор пути интеграции судостроительного завода «Красные Баррикады», находящегося в крайне сложном экономическом положении, зависит от многих внешних обстоятельств и условий, не контролируемых ОСК. Корпорация изыскивает возможности загрузки предприятия в рамках кооперации. В настоящий момент прорабатываются способы привлечения верфи к работе над двумя химовозами проекта 00216, которые в ближайшее время будут размещены на АСПО [Астраханское судостроительное производственное объединение]", — сказали в пресс-службе, не уточнив заказчика и суммы контракта.
В ОСК также добавили, что «в дальнейшем, по мере восстановления компетенций, степень вовлечения завода в работу по строительству новых судов будет увеличиваться».
Завод «Красные баррикады» основали 118 лет назад, он специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области признал судостроительный завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В январе этого года глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация приняла окончательное решение о вхождении этой верфи в свою структуру.
В отношении бывшего руководства «Красных Баррикад» возбудили уголовные дела по фактам сокрытия налогов и невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, ранее Икрянинский суд области признал гендиректора завода, двоих его заместителей и главного бухгалтера виновными в сокрытии налогов на сумму 65 млн рублей. Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому.
ТАСС: последние новости
Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове СК оценит действия пранкера, распространявшего ложную информацию о погибших в Кемерове В Кемеровской области назначили нового замгубернатора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово212
Израильские истребители обманули российские радары175
Юлия Скрипаль пошла на поправку199
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»52
Украина дала ответ по выдаче пранкера412
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение