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ВСУ открыли огонь по пригороду Горловки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ВСУ открыли огонь по пригороду Горловки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинская армия стреляет по мирному населению из оружия 152 калибра.
ВСУ вечером во вторник открыли артиллерийский огонь по пригороду Горловки — поселку Зайцево.
Как сообщает гуманитарная группа «Ангелы», мирное население вынуждено прятаться в подвалах. По словам местных жителей, которые уже научились на слух определять из чего по ним стреляют, украинская армия ведет огонь из оружия 152 калибра.
В понедельник 26 марта гуманитарная группа «Ангелы» вместе с миссией ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в селе Коминтерново Донецкой области. Инцидент произошел во время раздачи гумпомощи мирным жителям.
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