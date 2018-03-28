СК начал проверку после задымления в кабине самолета в «Домодедово» 

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку после задымления на борту самолета в «Домодедово». Об этом сообщило РИА «Новости».
Официальный представитель московского управления СК на транспорте Елена Марковская заявила, что в связи с авиационным инцидентом, произошедшем в московском аэропорту «Домодедово» была организована доследственная проверка.
По данным следствия, во вторник, 27 марта, при подготовке к взлету самолета компании S7 Airlines, следовавшим из Москвы в Новосибирск, в салоне произошло задымление. По предварительной версии, причиной могло стать попадание влаги в систему кондиционирования.
На борту находилось 129 пассажиров и семь членов экипажа, точная причина задымления устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что борт авиакомпании «Победа», который совершал рейс из Москвы в столицу Ингушетии произвел экстренную посадку из‐за пассажира, который закурил на борту.