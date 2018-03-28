В обеспечении нацбезопасности Британии станут участвовать все ведомства

"В течение последнего года в Великобритании мы стали свидетелями возмутительных терактов в Лондоне и Манчестере, а также бесстыдного и бездумного акта агрессии на улицах Солсбери, покушения на убийство с использованием незаконного химического оружия, что означает незаконное применение силы против Соединенного Королевства", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении премьера.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

По словам Мэй, после этих инцидентов стало ясно, что обеспечение национальной безопасности зависит не только от полиции, военных и служб безопасности, но и от способности страны «наиболее эффективным образом привлекать весь спектр возможностей в своей реакции на вызовы».

"Так что, как говорится в докладе ("Анализ возможностей в сфере нацбезопасности"), мы вводим новый подход к использованию наших национальных возможностей в сфере безопасности. Этот подход позволит нам добиться того, чтобы, защищая нашу национальную безопасность, мы более эффективно использовали все наши возможности: от экономических рычагов и сверхсовременных военных ресурсов до широкого дипломатического и культурного влияния на мировой арене. Каждая часть нашего правительства и каждое ведомство будет играть свою роль", — заявила Мэй.

Доктрина, помимо прочего, базируется на уроках, извлеченных из доклада комиссии Чилкота о действиях правительства страны при подготовке вторжения США и Британии в Ирак в 2003 году, и обеспечивает возможность создания системы поддержки коллективного принятия решений кабинетом министров , говорится в сообщении канцелярии премьера.

"По каждому из приоритетов национальной стратегии безопасности будет назначено ответственное за реализацию официальное лицо. В системе будет подчеркиваться важность жесткого анализа, необходимости изучать все источники информации и сведения как самого правительства, так и поступающие извне", — сообщает офис премьер-министра.

"Впервые экономические цели и возможности войдут в состав национальной стратегии на официальном уровне путем повышения уровня вовлеченности экономических ведомств в развитие стратегии", — указывается в сообщении.

Новый подход будет распространяться не только на сферу борьбы с терроризмом, но и на борьбу с организованной преступностью и «грязными деньгами», которая будет осуществляться в сотрудничестве с местными властями и частным сектором.

"Кроме того, как уже объявлялось в январе, правительство обещает расширить группу по коммуникациям в сфере национальной безопасности для борьбы с распространяемой нашими врагами дезинформацией и сделать связи с общественностью органичной частью нашего подхода", — указывается в документе.

Правительство также обещает усилить работу британских диппредставительств за рубежом.

"В докладе отмечается приверженность задачи имплементации национальной стратегии по кибербезопасности, в которую инвестируется 1,9 миллиарда фунтов стерлингов, с тем чтобы наши возможности соответствовали угрозам", — отмечается в сообщении. Правительство в докладе обязуется опубликовать новую стратегию в сфере безопасности, однако сроки публикации в сообщении офиса премьера не указываются.