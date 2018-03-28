Почтовая марка в честь 150-летия со дня рождения М. Горького вышла в почтовое обращение в РФ 

Почтовая марка в честь 150-летия со дня рождения писателя Максима Горького вышла в почтовое обращение в РФ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«28 марта в почтовое обращение вышел почтовый блок, посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького. На почтовом блоке изображена картина Н. Богданова-Бельского «Портрет А. М. Горького» (1940), которая хранится в Институте мировой литературы им. А. Горького РАН», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что почтовая марка размером 50 на 37 мм, номиналом 100 руб., изданная тиражом по 50 тыс. экземпляров каждая, поступила в продажу в отделения «Почты России».
«К выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальные штемпеля гашения первого дня для Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» в Москве на ул. Мясницкая, д. 26, в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтская, д. 9 и в Нижнем Новгороде на ул. Большая Покровская, д. 56», — отметили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что М. Горький (Алексей Максимович Горький, при рождении Алексей Максимович Пешков) (1868-1936 гг.) — один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Автор рассказов, романов «Фома Гордеев», «Мать», «Дело Артамоновых», пьес «Враги», «Мещане», «На дне», «Дачники», «Васса Железнова», романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина» и других.