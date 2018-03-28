Почтовая марка в честь 150-летия со дня рождения М. Горького вышла в почтовое обращение в РФ

«28 марта в почтовое обращение вышел почтовый блок, посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького. На почтовом блоке изображена картина Н. Богданова-Бельского «Портрет А. М. Горького» (1940), которая хранится в Институте мировой литературы им. А. Горького РАН», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что почтовая марка размером 50 на 37 мм, номиналом 100 руб., изданная тиражом по 50 тыс. экземпляров каждая, поступила в продажу в отделения «Почты России».