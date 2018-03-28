Путин по-прежнему крайне непопулярен в США

Большинство американцев (68%) негативно относятся к российскому президенту Владимиру Путину . Положительно его оценивают всего 16% опрошенных, причем республиканцев среди них больше, чем демократов.

Четверть республиканцев и примыкающих к ним независимых (25%) говорят, что в целом они положительно относятся к Путину. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса исследовательского центра «Пью», проведенного в январе, то есть, до переизбрания российского руководителя. Положительно к Путину относятся всего девять процентов демократов и их сторонников. С другой стороны, три четверти демократов (76%) отрицательно оценивают российского президента. Среди республиканцев таких людей меньше (62%).

В период с 2015 по 2017 год мнение республиканцев о Путине изменилось в лучшую сторону, однако с прошлого года изменений очень мало. Доля благожелательно относящихся к нему республиканцев с 2015 по 2017 год увеличилась в два с лишним раза с 11 до 27%. И наоборот, если в 2015 году Путина оценивали негативно 69% демократов, то в 2017-м их стало 79%. Однако с прошлого года изменений нет почти никаких.

В последние годы произошли и другие существенные перемены во взглядах на Россию . Долгие годы среди республиканцев и демократов преобладали схожие мнения по вопросу о том, представляет или нет Россия серьезную угрозу для США . Например, в ходе апрельского опроса в 2016 году 46% республиканцев и 37% демократов заявили, что «напряженность в отношениях с Россией» создает большую угрозу для благополучия США.

К январю 2017 года, когда президентские выборы уже прошли, демократы стали гораздо чаще видеть в России угрозу, чем республиканцы. Правда, после этого их взгляды изменились несущественно. Когда этот вопрос задавали в октябре 2017 года, межпартийная разница в оценках составляла 25%: 63% демократов и всего 38% республиканцев заявили, что видят в «российской власти и влиянии» серьезную угрозу для благополучия США. В целом, российскую мощь и влияние серьезной угрозой для Америки считают 52% американцев.