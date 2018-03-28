В Астраханской области выполнят учебно-боевой пуск ракеты «Искандер»

В ходе учений в Астраханской области будет выполнен учебно-боевой пуск ракеты «Искандер-М». Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Пуск будет выполнен на полигоне Капустин Яр.

«В ходе учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости

В ходе учений военнослужащие также отработают занятие позиционных районов и электронные пуски ракет по различным целям на удалении до 500 км.

«Завершатся тактические учения учебно-боевым пуском ракеты по заглубленному командному пункту условного противника», — отметили в ЮВО.

В мероприятиях будут задействованы около 300 человек, а также до 40 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что военные выполнили боевой пуск ракеты «Искандер» на полигоне Капустин Яр в начале марта.