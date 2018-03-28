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Трамп решил лишить ряд проживающих в США либерийцев особого статуса и выслать
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Трамп решил лишить ряд проживающих в США либерийцев особого статуса и выслать 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник дал распоряжение госсекретарю и министру внутренних дел начать процесс лишения ряда иммигрантов из Либерии права на пребывание в стране, данного в связи с тяжелой ситуацией на родине, и их возвращения туда. Текст соответствующего меморандума распространила пресс-служба Белого дома.
Впервые американские власти разрешили либерийцам приехать в Соединенные Штаты в марте 1991 года и оставаться там до того, как будет принято решение об их возвращении. В конце 1999 года экс-президент США Билл Клинтон принял решение о том, что «политические и экономические условия в Либерии нестабильными» и продлил статус иммигрантов из этой африканской страны. В 2016 году аналогичное решение принял другой бывший глава государства Барак Обама, разрешив либерийцам проживать в США до 31 марта 2018 года.
"В ходе консультаций с профильными министерствами и ведомствами, а также со своими советниками я был проинформирован, что условия в Либерии улучшились. В стране больше нет вооруженных конфликтов, она добилась значительного прогресса в восстановлении стабильности и демократического управления", — отмечается в президентском меморандуме. Согласно решению Трампа, обладателям специального статуса дается 12 месяцев для подготовки к репатриации.
Вернуться они должны будут до 31 марта 2019 года, если только у этих лиц не будет иных формальных оснований остаться в США.
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