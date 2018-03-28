Ещё
Безвизовый режим с ЕС — результат европейского выбора Грузии — премьер-министр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Безвизовый режим с ЕС — результат европейского выбора Грузии — премьер-министр 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 27 марта /Синьхуа/ — «28 марта исполняется год со дня задействования безвизового режима со странами ЕС. Это является огромным достижением нашей страны, результатом европейского выбора нашего народа». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства.
Он также отметил, что решение ЕС было большим политическим шагом и выражение величайшего доверия к Грузии.
По последним данным, безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 220 тыс. граждан Грузии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Под председательством Ван Чэня в Пекине состоялись переговоры между ВСНП и делегацией конгрессменов США Во Внутренней Монголии начался судебный процесс по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур Постпред КНР при ООН рассказал о китайской водной стратегии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным351
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля50
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово450
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации48
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение