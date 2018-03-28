Безвизовый режим с ЕС — результат европейского выбора Грузии — премьер-министр

Тбилиси , 27 марта / Синьхуа / — «28 марта исполняется год со дня задействования безвизового режима со странами ЕС . Это является огромным достижением нашей страны, результатом европейского выбора нашего народа». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства.

Он также отметил, что решение ЕС было большим политическим шагом и выражение величайшего доверия к Грузии.

По последним данным, безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 220 тыс. граждан Грузии. —0—