Тбилиси, 27 марта /Синьхуа/ — «28 марта исполняется год со дня задействования безвизового режима со странами ЕС. Это является огромным достижением нашей страны, результатом европейского выбора нашего народа». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства.
Он также отметил, что решение ЕС было большим политическим шагом и выражение величайшего доверия к Грузии.
По последним данным, безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 220 тыс. граждан Грузии. —0—