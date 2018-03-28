В Казани обсудят перспективы цифровизации автопрома и применения беспилотников 

КАЗАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Международный форум автомобилестроения откроется в среду в Казани, обсудят перспективы внедрения инноваций, цифровизацию, применение беспилотных транспортных средств и другие темы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"Один из ключевых докладов мероприятия: «Может ли Россия стать одним из лидеров „беспилотной революции“ в автотранспорте? Сравнение уровня готовности России к внедрению беспилотных технологий с другими странами», в рамках которого обсуждят развитие отрасли беспилотных транспортных средств, электромобилей, цифровизация в автомобилестроении", — отмечают организаторы.
Также в рамках форума представители отрасли дадут анализ текущего состояния рынка транспорта, автокомпонентов, перспективы их развития и обсудят стратегию развития автопрома в России до 2025 года.
В форуме примут участие представители крупных автокомпаний ("Камаз", «Скания», «Форд Соллерс»), Минпромторга РФ, профильных научно-исследовательских институтов (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»), эксперты и аналитики рынка. Мероприятие продлится по 30 марта.