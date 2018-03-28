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В Госдуме признали «неработающей» статью об обращении с экологически опасными веществами
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В Госдуме признали «неработающей» статью об обращении с экологически опасными веществами 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме признали «неработающей» статью Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
В 2017 было рассмотрено всего 111 дел по данной статье — это ничтожные цифры в масштабах страны, уверен председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, даже предварительный анализ проблемы показал, что данная статья остаётся «фактически неработающей, несмотря на остроту и актуальность проблемы».
Практику применения следственными органами и судами указанной статьи планируют обсудить 28 марта на заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В мероприятии примут участие представителями Следственного комитета, МВД, Генеральной прокуратуры и Росприроднадзора.
«События в целом ряде территорий нашей страны показали, что некоторые законодательные нормы очевидно требуют донастройки, — подчеркнул парламентарий. — Мы проанализировали практику применения статьи Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Она, мягко говоря, не впечатляет. Так, в 2015 году было рассмотрено всего 90 дел по этой статье, в 2017 году — 111 дел. Из них направлено в суд в 2015 году — только 5, в 2016 — 14. Выявлено лиц, совершивших соответствующие преступления в 2015 году — 15, в 2016 году — 21. Это не просто недостаточные, это ничтожные в масштабах страны цифры».
По мнению Владимира Бурматова, такая статистика свидетельствует о том, что с применением этой статьи существуют некие проблемы. «Мы видим, что она фактически не применяется, а лица, совершающие такие преступления, возможно, уходят от ответственности», — сказал парламентарий.
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