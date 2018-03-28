Кабмин перестанет утверждать распределение субсидий на развитие Байкальской территории

Из Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» исключена норма, по которой Правительство должно утверждать распределение субсидий. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.

Кроме того, документом скорректирован порядок предоставления субъектам выплат на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией программы по развитию Байкала. В частности, был обновлён перечень условий предоставления средств. Теперь необходимы правовые акты, утверждающие перечень финансируемых мероприятий. Также по новым нормам в бюджете региона должны быть ассигнования на исполнение расходного обязательства и должно быть заключено соглашение о предоставлении субсидии.